Ticaret Bakanlığı, yılı Ocak-Mart dönemi ihracat verilerini açıkladı. Bakanlıktan paylaşılan verilere göre 40 ilde ihracat artışı kaydedilirken, 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Körfez savaşının 50 gündür devam ettiği vurgulanan açıklamada, savaşın olumsuz etkileri ve takvim etkisi nedenleriyle, Ocak-Mart döneminde ihracatın yüzde 3,1 oranında azalışla 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Mart ayında, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan iller olurken, Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ikinci beşte yer alan iller oldu. Faaliyet illeri bazında Mart 2026 ihracat sıralamasında 3 milyar 816 milyon dolarla İstanbul ilk sırada yer aldı. Kocaeli 3 milyar 159 milyon dolar ile ikinci, İzmir 2 milyar 8 milyon dolar ile üçüncü, Bursa 1 milyar 746 milyon dolar ile dördüncü, Ankara ise 1 milyar 192 milyon dolar ile beşinci oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en çok artıran iller sırasıyla Yalova, Şırnak, Kırıkkale, Elâzığ ve Düzce oldu. Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli üretim ve rekabetçi ihracat stratejileri doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, ihracatın ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini belirtti.