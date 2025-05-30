Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali sabah gerçekleşen Yörük göçünün ardından Döşemealtı Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’ndaki renkli etkinliklerle başladı.

Cumhuriyet Meydanı-Karaalioğlu Parkı arasında yapılan temsili Yörük göçüyle başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali coşkulu etkinliklerle başladı. İlk gün coşkusu Döşemealtı Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’ndaki birbirinden renkli gösterilerle devam etti.

Yörük kültürü yaşatılıyor

Yörük kültürünün tüm yönleriyle tanıtıldığı festivalde kurulan çadırlarda Yörük dernekleri yöresel kıyafetler, halı ve kilim dokuma, yün eğirme gibi geleneksel el sanatlarını tanıttı. Yörükler geleneksel yemeklerini de ziyaretçilere ikram etti. Konuk ülkelerin çadırları ise yoğun ilgi gördü. Geleneksel kıyafetleri ile ülke çadırlarında misafirlerini ağırlayan konuk ülkeler, kendilerine has yemekleri de ziyaretçilere ikram etti. Festival alanı içerisinde yer alan stantlar ve yeme içme üniteleri de hizmet vermeye başladı.

Renkli sahne gösterileri

Festivalin ilk gününde Yörük Türkmen kültürünün ayrılmaz parçası olan müzik ve danslar da yoğun ilgi gördü. Alanda kurulan etkinlik sahnesinde misafir ülkeler halk dans gösterilerini sahneledi. Ankara Keçiören Belediyesi Seymenler Ekibi gösterisi, Özbekistan - Öz’beğim Derneği, Kazakistan Halk Oyunları gösterisi, Kıbrıs Türk Kültürü Derneği Antalya Şubesi, Antalya Uygurlar Derneği Halk gösterileri ile büyük beğeni topladı.

Türkiye dışından 25 farklı Türk Devlet ve topluluğundan gelen heyet ve katılımcılar, Türk dünyasından bağımsız 7 Türk devleti, özerk cumhuriyetler ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden misafirlerin katılımın olduğu 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali ilk gününden yoğun bir kalabalığa sahne oldu.