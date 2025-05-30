Konya’nın Ereğli ve Akşehir ilçelerinde kaçak cep telefonu ve alkol ürünlerinin satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda elektronik cihaz ve kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında, Ereğli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli Jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışma sonrası 3 şahsın Adana’dan gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları getirerek iş yerinde sattıkları belirlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda piyasa değeri 1 milyon 800 bin lira olan 40 adet akıllı cep telefonu, 82 adet tuşlu cep telefonu, bin 224 adet akıllı cep telefonu şarj aleti, 6 adet saç şekillendirme cihazı, 1 adet oyun konsolu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Akşehir ilçesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, 1 şahsın kaçak alkol imal ederek satış yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramada, 80 litre votka, 35 litre rakı, 5 litre viski, 20 litre etil alkol, 16 adet 50 cl’lik bandrolsüz viski, 28 adet 35 cl’lik bandrolsüz viski, 4 adet 70 cl’lik bandrolsüz viski, 9 adet 50 cl’lik bandrolsüz rakı, 1 adet seri numarası silinmiş tabanca, 2 adet şarjör, 54 adet fişek ele geçirildi. Adreste bulunamayan şahsın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.