Düzce’de Kurban Bayramı’nda ambulanslar 425 vakaya müdahil olurken, bin 476 sağlık personeli de 24 saat esasıyla görev aldı.

Düzce’de Kurban Bayramı’nda bin 476 sağlık personeli vatandaşların bayramı sağlıklı geçirmesi için yoğun çaba harcadı. İl genelinde meydana gelen olaylarda yaralananlar için ise İl Ambulans Başhekimliği görevi başındaydı. 22 ekip ile 4 gün boyunca vatandaşların sağlığı için görev yapan ambulans ekipleri 425 vakaya müdahalede bulundu.

49’u trafik kazası 3’ü ise kurban yaralanmalarından yüzlerce hastayı hastanelere taşıdıklarını belirten İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayşenaz Özcan, "Kurban Bayramı’nda 425 vakaya müdahalede bulunduk. Bunların 49 tanesi trafik kazasıydı. 3’ü ise kurban kesimi esnasında oluşan kesilerinden kaynaklanan vakalardı. Bunlar bizim ambulanslarla hastanelere nakil ettiğimiz hasta sayıdır. Hastanelerimizde kurban bayramını çok yoğun geçirdiler. Bin 476 sağlık personelimiz ailelerinden uzak vatandaşlarımıza hizmet ettiler. Sağlıklı günler dileriz" şeklinde konuştu.