Erzincan’da 1997 yılında yapımı tamamlanan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2234. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle restore edilerek yeniden ziyarete açık hâle getirilen 3’üncü Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Öğretmenler, öğrenciler ve askerler tarafından yapılan onarım, tamirat ve peyzaj çalışmaları sonucunda restorasyonu tamamlanan 3’üncü Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı’nın vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin anısını yaşatacak önemli bir eser olduğunu belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Bu anıt, kahraman şehitlerimizin fedakârlığını ve cesaretini sonsuza dek hatırlatacak bir sembol olacak. Bu vesileyle 3’üncü Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı’nın restoresinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

3’üncü Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı, haftanın çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00 -17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Açılış programına; Vali Hamza Aydoğdu, 3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3’ncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.