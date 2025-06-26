Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nde, İngiliz hastaya açık ameliyat yerine uygulanan kapalı (minimal invaziv) omurga tümörü operasyonu, ileri yaştaki hastalar için umut oldu.

İngiltere vatandaşı 78 yaşındaki Alan Keith Gardıner, şiddetli sırt ağrısı ve hareket kısıtlılığı şikayetleriyle Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, daha önce tanı konmuş malign melanomun omurgaya metastaz yaptığı belirlendi. Hastanın tedavi süreci, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necati Uğur Hazar tarafından yürütüldü. Yaşı ve genel sağlık durumu nedeniyle açık cerrahinin yüksek risk taşıması üzerine, 3 aşamalı kapalı yöntemle müdahale edildi.

"Her bel ağrısı bel fıtığı olmayabilir"

Dr. Hazar, "Hastamızda omurgaya yayılmış metastatik tümör nedeniyle ciddi ağrı ve yaşam kalitesinde düşüş vardı. Bu gibi ileri yaş vakalarında klasik açık cerrahiler yüksek risk taşıyabiliyor. Bu yüzden biyopsi, termal ablasyon ve kifoplasti işlemlerini içeren kapalı bir tedavi uyguladık. Ayrıca her bel ağrısı bel fıtığı olmayabilir" dedi.

"Hastaneden memnuniyetle ayrıldılar"

Operasyon sonrası memnuniyetini dile getiren Alan Keith Gardıner, "Bel ağrısı olduğu için hastaneye geldim. Doktor bey doğru teşhis koydu ve ameliyat oldum. Çok başarılı bir operasyondu. Dün ameliyat oldum, bugün çok iyiyim. Doktordan tüm hastane çalışanlarına kadar herkes çok ilgiliydi, çok memnunum" dedi.

"Doktor Bey, her şeyi açıklayıcı bir şekilde anlattı"

Eşi Rehana Gardıner ise, "Sadece hastayla değil, doktor bey benimle de yakından ilgilendi. Bu süreci psikolojik olarak ben de yaşadım. Doktor bey her şeyi açıklayıcı bir şekilde anlattı. Çok memnunuz, sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz" dedi.

Hastane tarafından yapılan açıklamada; tümörün kesin tanısı için özel iğneyle doku örneği alınarak biyopsi yapıldı. Termal Ablasyon: Radyofrekans veya soğuk ablasyon yöntemiyle tümör hücreleri lokal olarak yok edildi.

Kifoplasti; çöken omurga kemiği balon yardımıyla yükseltilip kemik çimentosu ile sabitlendi. Bu vaka, ileri yaşta ve sistemik hastalıkları bulunan bireylerde omurga tümörlerinin tedavisinde kapalı cerrahi yöntemlerin güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu" denildi.