Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından 38’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali renkli görüntülerle başladı.
Festivalin açılışı, Gazipaşa Caddesi’nde kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi. Bu yıl festivale Arjantin, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Endonezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya ve Panama ülkelerinden katılan halk oyunu ekipleri, cadde üzerindeki kortej boyunca gösterileriyle beğeni topladı. Yalova sahilinde gerçekleşen kortej sonrasında halk oyunu ekipleri Suwon Parkı’nda bulunan Mini Amfi’de gösteriler gerçekleştirdi.
38. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali süresince ekipler Çiftlikköy, Çınarcık ve Subaşı’nda performanslarını sergileyecek. Festival, 6 Temmuz 2025 Pazar günü Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda saat 21.00’de düzenlenecek Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erecek.