Bursa’nın Orhangazi’de 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı olarak hastanede tedavisi süren Yaşar S.(47) hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza 8 Mayıs gecesi saat 01:100 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş (33) idaresindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil ile karşı istikamette seyreden Yaşar S.(47) idaresindeki 16 BAP 990 cip çarpıştı. Savrulan araçlarda büyük hasar meydana geldi.

3 kişi öldü

Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Yan kısmından ağır darbe alan lüks otomobil ise içerisinde bulunan sürücü Ferhat Hoş, yanında yolcu olarak bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri olduğu belirlenen Gürsel Hoş (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yapılan kontrolde 1,40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınmıştı

Kaza sonrasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan cip sürücüsü Y.S. ise yaklaşık 18 gündür hastanede tedavi görüyordu. Yaşar S. tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.