Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "3. Kamu Spor Oyunları" Ege Grup Müsabakaları tamamlandı.

Voleybol ve ayak tenisi branşlarında düzenlenen grup müsabakalarına Ege Bölgesi’nden 8 ilden kamu kurumlarında görev yapan personel katıldı. 3-7 Kasım tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu ve 8 Eylül Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen karşılaşmalar, büyük mücadelelere sahne oldu.

Kadınlar Voleybolda Manisa şampiyon oldu

Kadınlar voleybol kategorisinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı, oynadığı tüm maçları kazanarak grup birincisi oldu ve Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Finalde İzmir Şehir Hastanesi ile karşılaşan Manisa ekibi, setleri 3-0 kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kadınlar voleybol kategorisinde ikinciliği İzmir Şehir Hastanesi, üçüncülüğü ise İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazandı. Erkekler voleybol kategorisinde final maçında Muğla Fethiye Kaymakamlığı, İzmir Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 3-0’lık skorla mağlup ederek grup birincisi oldu ve Türkiye Şampiyonası’na adını yazdırdı.

Bu kategoride ikinciliği İzmir Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üçüncülüğü ise Denizli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü elde etti. Erkekler ayak tenisi finalinde Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü 3-1 mağlup ederek grup şampiyonu oldu ve Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Ayak tenisinde ikinciliği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üçüncülüğü ise Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti. İlk dörde giren takımlara madalya ve kupaları, Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, İzmir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Serkan İskender, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Spor Şube Müdürü Ali Belindir ve Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık takdim etti.

"Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları Projesi ile, kamuda görev yapan personelin spora teşvik edilmesi, kurumlar arası birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve çalışanların bedensel ve ruhsal sağlığının desteklenmesi amaçlanıyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Kamu çalışanlarının spor çatısı altında bir araya gelmesi, hem dayanışmayı hem de sağlıklı yaşam bilincini güçlendiriyor. Böylesi güzel bir atmosferi oluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı projenin parçası olan herkesi gönülden kutluyorum. Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan takımlarımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.