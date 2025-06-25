Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde, Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve politikalar ele alındı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yaşlı Refahı Paneli’nde aktif ve sağlıklı yaşlanma, hayat boyu öğrenme ve kuşaklar arası dayanışma gibi kritik konular masaya yatırıldı. Kastamonu’da KUZKA Merkez Bina Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Yaşlı Refahı Paneline, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Politikaları Daire Başkanı Doç. Dr. Fatih Elibol, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile yaşlı bireyler katıldı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen panelde, ilk olarak kurumsal hizmetler ve politikalar ele alındı. Sağlık Bakanlığı, TÜİK ve KUZKA’dan uzman isimlerin sunum yaptığı oturumda, yaşlılara yönelik sağlık, sosyal ve demografik hizmetler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İkinci oturumda ise aktif yaşlanma, kuşaklar arası etkileşim ve yaşam boyu öğrenme başlıkları konuşuldu. Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki üniversitelerin akademisyenlerin de katkı sunduğu oturumda, bölgesel sosyal politika önerileri ve iyi uygulama örnekleri ele alındı.

"TR82 bölgesinin yaşlı refahı sorunlarını ele alıyoruz"

Panelde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Yaşlı bireyler, sadece birer aile büyüğü değil; aynı zamanda geçmişle geleceği birbirine bağlayan köprülerdir. Tecrübeleriyle yol gösteren, değerleriyle toplumu besleyen yaşlılarımız; kültürel sürekliliğin teminatı, kuşaklar arası bağların canlı hafızasıdır. Aile içinde saygı ve sevgiye dayalı ilişkilerin güçlenmesinde, geleneklerin aktarılmasında ve toplumsal dayanışmanın sürdürülmesinde yaşlıların rolü hayati önemdedir. Günümüzde, dijitalleşme, bireyselleşme, boşanma oranlarındaki artış, doğurganlık oranının düşmesi ve yaşlı nüfusun hızla artması gibi sosyal ve demografik değişimler yalnızca aile kurumunu değil, aynı zamanda yaşlı bireylerin toplumsal hayattaki konumunu da etkilemektedir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi, aile yapısının güçlendirilmesi ve yaşlı bireylerin bu yapı içindeki yerine vurgu yapılması açısından büyük anlam taşımaktadır" dedi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 bölgesinin yaşlı refahına değinen Vali Dallı, "Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2019 yılında yüzde 9,1’ken 2024 yılında yüzde 10,6’ya, yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 13,4’ten, yüzde 15,5’e çıkmıştır. 2030 yılında bu oranın yüzde 19,5’e yükselmesi beklenmektedir. Ülkemizde en yaşlı bölge, yüzde 19,6 oranıyla TR82 bölgesi olup yaşlı nüfus oranı ülke ortalamasının oldukça üzerinde seyretmektedir. Yüzde 20,8 ile Türkiye’de yaşlı nüfus oranında ilk sırada Sinop, yüzde 20,2 oranıyla ikinci sırada Kastamonu bulunmaktadır. Çankırı ise yüzde 17,7 oranıyla beşinci sıradadır. Bu veriler, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu sosyal, sağlık ve ekonomik destek mekanizmalarına bölgemizdeki ihtiyacın ne kadar fazla olduğunu açıkça göstermektedir. Toplumumuzun hafızasını ve kültürel mirasını taşıyan yaşlı bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal gelişimimizin teminatıdır" diye konuştu.

"Bölgemizde yaşlanmanın en temel nedenlerinden biri göçtür"

Panelde konuşan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, "65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ülkemiz genelinde yüzde 10,6’dır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu oran yüzde 20’nin üzerindedir. Bu durum, ülkemizin hala genç bir nüfus yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Ancak TR82 bölgemize baktığımızda tablo biraz farklıdır. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerimizi kapsayan bölgemizde yaşlı nüfus oranı yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir ve bu oran, Avrupa ortalamasına oldukça yakındır. Bu nedenle, yaşlı nüfusun refahına yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük politikaların konuluşması, bölgemiz açısından son derece önem arz etmektedir. Bölgemizde yaşlanmanın en temel nedenlerinden biri olarak göç olgusunu görmekteyiz. Genel nüfus sayısında büyük değişiklikler olmamakla birlikte, yaş gruplarına göre önemli bir farklılaşma gözlenmektedir. Özellikle 20-30 yaş arası nüfus bölgemizden ayrılmakta, buna karşılık 45 yaş üzeri nüfusun bölgeye dönüş yaptığı görülmektedir. Bu durum, her yıl yaşlı nüfus oranının artmasına neden olmaktadır. Tam da bu gerçeklerden yola çıkarak, bölgemizde yaşlı nüfusun refahını artırmaya, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeye yönelik politikaları konuşmak amacıyla bu paneli düzenledik" şeklinde konuştu.

"Bakanlık olarak yaşlı bireylerimizin sadece bakım hizmetlerine değil, aynı zamanda sağlıklı yaş almalarını da önemsiyoruz"

Türkiye’nin nüfus yapısının giderek yaşlandığını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Politikaları Daire Başkanı Doç. Dr. Fatih Elibol da, "Avrupa’nın son 100-150 yıl içerisinde kat ettiği yolu biz çok hızlı bir şekilde kat etmeye başladık. Son rakamlarda bunları gösteriyor. Bu noktada bu hızlı dönüşüm sadece bir istisnadan ibaret değil, toplumsal yapımızı, hizmet anlayışımızı ve kalkınma politikalarımızı yeniden düşündürmemizi gerektiren bir süreci de beraberinde getiriyor. Biz, bakanlık olarak yaşlı bireylerimizin sadece bakım hizmetlerine değil, aynı zamanda aktif de sağlıklı yaş almalarına, toplumsal hayata katılımlarına, üretime ve öğrenmeye de dahil olmalarını önemsiyoruz. Bu anlamda siz değerli uzmanların ve kurumların katkısı ve bu süreçte çok önemli. TR82 bölgesi Türkiye’de yaşlı oranının en çok olduğu 5 ilden üçü olmuş oluyor. Bu noktada da mutlaka önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Panelde, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik, "Türkiye ve TR82 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Yaşlılara Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi", TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı Uzmanı Neslihan Öncül, "Yaşlı İstatistikleri Açısından Türkiye ve TR82 Bölgesi Demografi Değerlendirmesi", KUZKA Uluslararası Proje ve Fonlar Birim Başkanı Emine Merve Topçuoğlu, "TR82 Bölgesi Kırsal Yaşlılık Raporunun Sunumu", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Uzmanı Dr. Damla Yazar, "Bölgesel Kalkınma ve Yaşlanma Politikaları", Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Canan Kaş, "Yaşlılarda Kırılganlık, Önlenmesi ve Yönetimi", Çankırı Karatekin Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tahsin Barış Değer, "Çankırı’nın Yaşlılık Profili ve Sosyal Politika Önerileri" ve Sinop Üniversitesi Üçüncü Yaş Üniversitesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Abdullah Işık, "Üçüncü Yaş Üniversitesi Uygulamaları" konularında açıklamalarda bulundular.