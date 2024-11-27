Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğayı, ev ağaçların sağlığını kontrol edip tedavi etmek, tabiatı geleceğe güvenle miras bırakmak ve cadde, sokaklarda muhtemel faciaları önlemek için 3 boyutlu akustik ağaç tomografi cihazını devreye alıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşil cennetini korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak için önemli bir adım daha atıyor. Park ve Bahçeler Daireler Başkanlığı, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında ve dört bir yanda güzelliğiyle büyüleyen ağaçları korumak, tedavi etmek için “3 boyutlu akustik ağaç tomografi cihazını” devreye alacak. Bu cihaz sayesinde özellikle kış şartlarında yoğun kar, yağmur yağışları sonrası ve fırtına ile lodosta zarar gören, tehlike arz eden ağaçlar basit bir işlemle detaylıca tespit edilebilecek. Bu uygulamayla birlikte cadde ve sokaklarda muhtemel facialar önlenecek, fırtınaya direnemeyen ağaçların sebep olduğu can ile mal kayıpları önlenmiş olacak. 29 Kasım’da gerçekleştirilecek ihaleyle 3 boyutlu akustik ağaç tomografi cihazı alımı gerçekleştirilecek. Dışarıdan sağlıklı gözüken ancak çetin şartlar sonucunda içeriden çürüme yaşayan ağaçlar, uzman ekiplerce tespit edilerek tedavi edilecek. Ayrıca kurtarılması mümkün olmayan ağaçlar ise muhtemel afetlerin önlenmesi için bulundukları alandan uzaklaştırılacak. Öte yandan cihaz sayesinde tüm şehrin röntgeni çekilecek ve ağaçların durumu, bilgisi, gördüğü tedavi süreçleri kayıt altına alınacak.