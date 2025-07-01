Erzurum Kalkınma Vakfı 29’ncu sultan sekisi toplantısını İspir’de yapacak.

Erzurum Kalkınma Vakfı’nın her yıl düzenlediği 29.Sultan Sekisi Toplantısı için İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, DAGC Genel Sekreteri ve Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu, İspir Pazaryolu Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği (İSPA-KALDER) Başkanı Prof. Dr. Fahri Yavuz, AK Parti önceki dönem MKYK eski üyesi Fevzi Polat, ER-VAK Başkanı Erdal Güzel’in davetlisi olarak ER-VAK’ta bir araya geldiler.

Konusu, İyidere Limanı, Dallıkavak-Kırık-Kop-Palandöken-Çirişli tünelleri ile Bölgenin ve Erzurum’un ulaşım konusundaki beklentileri olan 29.Sultan Sekisi Toplantısı’nın İspir’de yapılmasına karar veridi.

İspir Panayır (Deri) Günlerinin açılış tarihi olan 22 Ağustos Cuma günü panel şeklinde yapılacak olan 29.Sultan Sekisi Toplantısı’na İspir Belediyesi, Erzurum Ticaret Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve İspa- Kalder paydaş olarak katılacak.

Rize Ticaret Odası ve Borsası ile Rize Yöneticilerinin ve Rize basının davet edileceği 29. Sultan Sekisi Toplantısı’nda İpek Yolu’nun tekrar eski fonksiyonuna dönmesi için farkındalık oluşturulması ve konunun ilgili birimlere taşınması amaçlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Er-Vak Başkanı Güzel, yaptıkları tüm Sultan Sekisi Toplantıları’nda amaçlarına ulaştıklarını ifade ederek, bir araya gelip güç oluşturarak sorunların üstesinden daha kolay gelineceğini belirtti. Şehrin en büyük sorunlarından birisinin ortak akıl kullanmamak ve birlikte hareket etmemek olduğunu söyleyen Güzel, bu etkinlikte bu yargıyı kıracaklarını ifade edip, 29.Sultan Sekisi Toplantısı’na destek verecek olan tüm paydaşlarına şükranlarını sundu.