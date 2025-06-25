Gaziantep’te Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan hakkında "25 yıl 4 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında "25 yıl 4 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.