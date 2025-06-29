Bu yıl 23.’sü düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali öncesinde, kentte sanat dolu bir söyleşi gerçekleştirildi. Türkiye’nin dünyaca tanınan iki önemli sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen’in konuk olduğu ’Mersin’de Müzik’ başlıklı söyleşi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Sanat Etkinlikleri Derneği iş birliğiyle Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Mersin’in müzik ve sanat hafızası ele alındı. Söyleşinin moderatörlüğünü, opera sanatçısı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger üstlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, festivalin kente kattığı değere dikkat çekerek, "Festivalimiz yalnızca bir sanat organizasyonu değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi ve sanat sevgimizi güçlendiren bir buluşma noktasıdır. Bu yıl da müzik aracılığıyla kentimizi ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Mersin Sanat Etkinlikleri Derneği Başkanı ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Mecit Baskın ise festivalin ortaya çıkış sürecine değinerek, "Sanat etkinlikleri ortak bir dil oluşturur, birlikte yaşama kültürüne katkı sunar. Kentimizin marka değeri haline gelen bu festivali yaşatmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

Etkinlikte, Mersin’in sanat ve müzik tarihi, müziğin evrensel dili ve sanatın kentle kurduğu bağ gibi başlıklar ele alındı. Söyleşide ayrıca festivallerin kültürel tanıtımdaki önemi ve sanatın birleştirici gücü de vurgulandı.

Program sonunda gerçekleştirilen kısa piyano dinletisiyle katılımcılar, müzik dolu bir gece yaşadı.