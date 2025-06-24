ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran adayların eğitim bilgilerini 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında kontrol etmeleri ve onaylamaları gerektiğini duyurdu. Eğitim bilgisi eksik veya hatalı olan adaylar, düzeltmeleri e-Okul veya KKİS üzerinden yaptıracak.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran adayların, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak eğitim bilgilerini kontrol etmeleri için 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında işlem yapmaları gerektiğini açıkladı.

Adayların, https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2025/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden eğitim bilgilerini seçerek 1 Temmuz 2025 saat 16.00’ya kadar onaylaması gerekiyor.

EĞİTİM BİLGİLERİNDE HATA VEYA EKSİKLİK VARSA NE YAPILMALI?

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumlarıyla iletişime geçerek bilgilerini Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor. Düzeltme sonrası, adayların aynı tarihler arasında belirtilen adresten güncellenmiş bilgilerini seçip onaylaması şart. E-Okul’a bilgi eklenmesi mümkün olmayan durumlarda ise adaylar, eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına kaydettirecek ve yine aynı adresten onaylayacak.

ÖSYM, adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan merkeze yaptığı değişiklik/düzeltme taleplerini kabul etmeyeceğini ve yanıtlamayacağını belirtti. Eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri 1 Temmuz 2025 saat 16.00’da sona erecek. Bu tarihte yapılan son seçim dikkate alınacak. Eğer adayın aktif tek bir eğitim bilgisi varsa bu kullanılacak; birden fazla bilgi varsa, başvuruda seçilen eğitim bilgisi esas alınacak. Başvuruda kullanılan bilgi aktif değilse, adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE KKİS DUYURUSU

ÖSYM, MEB e-Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrolü, güncellenmesi, teyidi ve okul birinciliği giriş işlemleri için KKİS’in 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında (1 Temmuz saat 16.00’ya kadar) okul müdürlüklerine açık olacağını duyurdu.

Okul müdürlükleri, https://kkis.osym.gov.tr adresinden işlemleri gerçekleştirebilecek.