Kocaeli’de belediye ekipleri bu yıl 81 bin 30 metrekare soğuk yol çizgi ve 77 bin 715 metrekare termoplastik yol çizgi çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, "Kocaeli Kent Geneli Yatay Trafik İşaretlemeleri Yapım İşi" kapsamında 2024 yılı içerisinde 81 bin 30 metrekare soğuk yol çizgi ve 77 bin 715 metrekare termoplastik yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmaların dışında 11 bin 98 metrekare yaya geçidi, bin 302 metrekare ofset tarama, 901 ok ve yazı, 24 çift ok, 105 metrekare çizgi silme çalışması ve 13 bin 962 metrekare soğuk yol çizgi boyası 2024 yılında Büyükşehir’in yaptığı önemli işler arasında yer aldı.

Büyükşehir, yaya ve sürüş güvenliğini sağlamak için yerleşim yerlerinin yoğun olduğu alanlarda trafik hızını güvenli seviyeye getirerek yaya ve sürüş güvenliği adına kasis imalatları yapıyor. 2024 yılında kent genelinde asfalt ile hız kesici kasis yapılması işi kapsamında toplamda 7 bin 325 metre olan, bin 46 asfalt kasis yapıldı. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve trafikte yaşanacak muhtemel tehlikelerin önüne geçmek amacıyla 2025 yılı içerisinde de çalışmalar devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2024 yılında sinyalizasyon çalışmalarını sürdürdü. Trafikte kapasite kullanımını artırmak, trafik akış ve güvenliğini sağlamak, bekleme sürelerini kısaltarak karbon emisyonunu azaltmak amacıyla 18 sinyalizasyon kavşağı imalatı, 34 sinyalize kavşakta revize ve kent genelinde mevcut olan 254 sinyalize kavşakta 4 bin 840 bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Kent genelinde araç yoğunluğunun fazla olduğu arterlerde yayaların ve araçların trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla LED’li yaya sistemi uygulaması gerçekleştirildi. 18 sinyalizasyon kavşağında bulunan yaya geçiş güzergahlarının başlangıç ve bitiş noktaları üzerine yaya grupları ile aynı renk ve sürede yanan LED’li Zemin Yaya Sistemi imalatları yapılarak sisteme dahil edildi.