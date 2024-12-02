30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde gerçekleşen 2024 GranFondo Bisiklet Yarışması Sığacık’ta start verdi.

GranFondo Bisiklet Yarışı olarak bilinen organizasyon, Seferihisar Belediyesi destekleriyle birçok yarışmacıyı ağırladı. Sağlıklı ve aktif insan yetiştirmeyi amaç edinen spor dalına izleyicilerden de katılım büyüktü. Etaplı parkurlar ile gerçekleşen bisiklet yarışında gün, Sığacık Marina önünden başlayarak Seferihisar’ın çeşitli güzergahlarına kadar devam etti. Bisikletseverlerin de büyük ilgiyle beklediği yarışmada farklı parkurlarda yarışan yarışmacılar etaplarını keyif ve heyecanla tamamladı.

523 yarışmacı pedal çevirdi

Uzun Parkur ve Kısa Parkur olmak üzere 2 etapta yarışan yarışmacılar Genç, Tandem ve Paralimpik olmak üzere 3 kategoride yarıştı. Uzun Parkur Genel kategori ve erkek kategorilerinde birinci Muhammet Tayyip Yıldırım olurken kadın kategorisinde Gökçe Demirsoy oldu. Kısa Parkur Genel ve Erkek kategorilerinde birinciliğe ulaşan Melih Taş, kadın kategorisinde ise Habibe Çayırlı oldu.

Bisiklet yarışı etaplarını tamamlayan yarışmacılar, madalyalarını aldı. Yarışma sonrası birçok hediyenin dağıtılması ile birlikte organizasyon sona erdi.