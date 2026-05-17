Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen ve Dicle Elektrik ana sponsorluğunda gerçekleşen '2. Zerzevan Cup 2026 Büyükler Bahar Kupası' sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, sporun yanı sıra Diyarbakır'ın tarihi, turizmi ve gastronomisini de gündeme taşıdı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Zerzevan Kalesi'nin ev sahipliği yaptığı turnuva, 49 kadın ve 100 erkek olmak üzere toplam 149 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 1 milyon 72 bin liralık ödül havuzuna sahip organizasyon, Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelen sporcuları Diyarbakır'da buluşturdu.

11-16 Mayıs tarihleri arasındaki turnuva boyunca Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarılırken, kentin gastronomisi de organizasyonun dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Sporcular ve misafirler için kurulan dev ciğer ocağında coğrafi işaret tescilli Diyarbakır ciğeri ikram edildi. Diyarbakır mutfağını ilk kez deneyen birçok sporcu, kentin lezzetlerine hayran kaldıklarını ifade etti.