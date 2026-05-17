Diyarbakır'da, Ceylan Karavil Park AVM'de yazar Aslı Arslan'ın imza günü yoğun ilgi gördü.

Etkinlik boyunca AVM içerisinde uzun kuyruklar oluşurken, genç hayranlar sevilen yazar ile buluşma heyecanını yaşadı.

Samimi atmosferi ve yüksek katılımıyla dikkat çeken imza günü, Ceylan Karavil Park AVM'nin kültür ve sanatı destekleyen etkinlik anlayışını ortaya koydu. Ziyaretçiler, kitaplarını imzalatma ve yazar Aslı Arslan ile birebir sohbet etme fırsatı bulup hatıra fotoğrafı çekti.

Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, ziyaretçilere değer katan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.