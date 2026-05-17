Eskişehir'de bir vatandaşın çöken ve tehlike arz eden rögar kapağının fark edilmesi için yanına poşet bırakarak aldığı önlem dikkat çekti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde bulunan bir rögar kapağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle içeriye doğru çöktü. Yol ortasında oluşan ve sürücüler ile yayalar için risk oluşturan durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, muhtemel bir kazanın önüne geçmek amacıyla çöken rögar kapağının hemen yanına beyaz bir poşet bıraktı. Çevredeki diğer vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından ekipler çöken rögar kapağına müdahale ederek onarım çalışması gerçekleştirdi. Düzeltilen rögar kapağı yeniden güvenli hale getirildi.