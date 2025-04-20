Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki çocuğun çenesine giysi askısı saplandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi Ulusoy Sokak’taki bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki M.B. odada oynamaya başladı. Yerde bulduğu askının kancasını ağzına sokarak oynarken yere düşen çocuğun çenesine, askının kancası saplandı. Ağlayan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Çocuk, çenesindeki askıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, dikkatli şekilde operasyonla çenesine saplanan askıyı çıkardılar. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA