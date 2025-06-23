İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün Film Tasarımı Kulübü ile düzenlediği Hasat Zamanı Kısa Film Festivali’nin ikincisi, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle gerçekleşti.

Bölümün dış paydaşı Cheyni desteğiyle düzenlenen festival, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda sinemaseverleri bir araya getirdi. Bu yılki festival, hem üniversite öğrencilerinin hem de lise düzeyindeki genç sinemacıların üretimlerine ev sahipliği yaptı.

Günün ilk seansı: "Nadas"

Festival programı, 2023-2024 eğitim yılı mezuniyet filmlerinin gösterildiği "Nadas" oturumu ile başladı. Ardından, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan ve Arş. Gör. Eda Türkay’ın yapımcılığını üstlendiği kısa filmlerin yer aldığı "Hocalarımızın Filmleri" oturumu izleyicilerle buluştu.

Atölyelerle sinema deneyimi derinleşti

Festival kapsamında eş zamanlı olarak iki uygulamalı atölye de gerçekleştirildi. Savaş Hamarat tarafından yürütülen Senaryo Yazım Atölyesi ile Hazal Tanrıverdi’nin gerçekleştirdiği Sinemada Özel Efekt, Makyaj ve Prostetik Atölyesi, katılımcılara sinema sanatının mutfağına dair önemli bilgiler sundu.

İki kategoride kıyasıya yarış

Festivalin yarışma bölümleri, üniversite ve lise düzeyindeki kısa film üreticilerini buluşturdu.

"Hasat Sonu: İGÜ Filmleri Finalistleri" bölümünde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin filmleri yarıştı.

"İlk Hasat: Lise Filmleri Finalistleri" bölümünde ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, Şişli Terakki Lisesi, Robert Koleji gibi çeşitli okullardan gelen genç sinemacıların eserleri değerlendirildi.

Festival ödülleri sahiplerini buldu

Festivalin ödül töreni, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan, festivalin amacı ve bölümün vizyonuna dair bilgi verdi.

Törende dört ana ödül takdim edildi:

Hasat Sonu: İGÜ Filmleri Jüri Özel Ödülü, Mustafa Uyduran’ın yönettiği "Kör Nokta" filmine verildi. Ödül, Apart Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Özçöllü tarafından açıklandı.

İlk Hasat: Lise Filmleri Jüri Özel Ödülü, Barış Kuzey Yılmaz’ın "Kapı" filmiyle Şişli Terakki Lisesi’ne gitti. Ödülü, GSF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Doğan takdim etti.

Hasat Sonu: İGÜ Filmleri En İyi Film Ödülü, Deniz Doğan’ın yönettiği "Gol" filmine verildi. Açıklamayı GSF Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp yaptı.

İlk Hasat: Lise Filmleri En İyi Film Ödülü, İlkim Dila Şahin’in "Psikedelia" adlı filmiyle sahibini buldu. Ödül, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin tarafından açıklandı.

Sanata ve genç yeteneklere destek

Sanat ve iletişim alanlarında üretken, eleştirel düşünebilen ve evrensel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini açıklayan İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, disiplinlerarası düşünebilmelerine ve sektörel deneyim kazanmalarına imkan tanımayı hedefliyor. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde geleneksel hale gelmeye başlayan Hasat Zamanı Kısa Film Festivali de bu vizyonun bir parçası olarak, genç sinemacıları desteklemeye, üretimlerini görünür kılmaya ve sanat yoluyla güçlü bir etkileşim alanı oluşturmaya devam ediyor.