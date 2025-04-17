Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da içine alan 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 2’nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenleyecek. 18 Nisan Cuma günü saat 14.00’da kapılarını açacak fuarda, 10 gün boyunca çocuklar, ünlü yazarlarla buluşacak, sevilen animasyon karakterleriyle unutulmaz anlar yaşayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde şehirdeki eğitim altyapısını güçlendirmek ve çocuklara daha nitelikli bir kültürel deneyim sunmak adına birçok projeye imza atıyor. 5 üniversitesi ve 315 bin 385 ortaöğretim öğrencisiyle dinamik bir eğitim şehri haline gelen Kayseri, aynı zamanda öğrenci dostu projelerle de adından söz ettiriyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan 2’nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, bu yıl daha da genişletilen bir programa sahip olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel sürprizlerle dolu programlar ziyaretçileri bekliyor. 18-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, minikler sevilen karakterlerle tanışma fırsatı bulacak. 19 Nisan’da Arı Maya, 20 Nisan’da Şirinler, 23 Nisan’da Maşa ile Koca Ayı, 26 Nisan’da Rafadan Tayfa ve 27 Nisan’da ise Robocar Poli sahne alacak. Çocuklar, bu karakterlerle sahnede eğlenceli anlar yaşayarak, keyifli bir gün geçirecek. Etkinlik alanında yer alacak çeşitli atölyeler, oyunlar ve imza günleri, çocukların kendilerini geliştirmelerini sağlayacak. Çocukların hayal dünyalarına hitap eden bu özel fuar, onları eğlenceli bir şekilde öğrenmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Fuarın yanı sıra, etkinlik alanında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa da yer alacak. Çocuklar ve aileler, taleplerini, isteklerini ve önerilerini burada iletebilecekler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, tüm çocukları 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne davet ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, büyük bir ilgiyle karşılanmış, 142 yayınevi ve 72 yazarın katılımıyla gerçekleşmişti. Etkinlik, Kayseri’de kitap okuma alışkanlıklarını teşvik etmek ve çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmişti. Bu yıl da fuar, hem çocuklar hem de aileleri için aynı heyecanı yaşatmaya hazırlanıyor.