Kastamonu’dapolis ekipleri tarafından 15 günde bin 343 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Yapılan tüm uyarılara rağmen kask takmadığı tespit edilen 146 sürücüye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 1-15 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde bin 343 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Koruyucu tertibat kullanmanın önemini defalarca vurgulayan trafik ekipleri tüm uyarılara rağmen kask takmayan 146 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygularken, 23 motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Araç Huzur Uygulaması" çerçevesinde ise Araç ilçesinde 157 şahıs kontrol edildi, 45 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde eksikliği bulunan 2 araç trafikten men edildi.