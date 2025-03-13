DÜZCE(İHA) – Düzce’de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 2 bin 660 kişiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğitmenleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlar bilgilendirme devam ediliyor. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik olarak, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğitmenleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında eğitimler düzenlendi. 4 ay süren eğitimlerde toplam 2 bin 660 eğitimci, "Bağımlılıkla Mücadele" konusunda bilgilendirildi. Eğitimlerde ayrıca, bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynayan UYUMA ve KADES uygulamaları tanıtıldı. Katılımcılara konuyla ilgili broşürler dağıtılarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenmesi ve öğrencilere bu konuda daha etkili rehberlik edebilmesi amaçlandı. Bu tür eğitimlerle, bağımlılıkla mücadelede toplumsal bilincin artırılması ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir çevrede yetişmesi hedeflenmekte.