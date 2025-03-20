Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü yeni antrenörüyle fark kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu’nda 13’üncü hafta geride kalırken, A Grubunun güçlü ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü yeni antrenörü Hasan Kol ile çıktığı ilk maçta farklı kazandı. İstasyon Sentetik Saha’da müsabakaya 1969 Bilecik Spor Kulübü yeni antrenörü Hasan Kol ile ilk maçında rakibi Gölpazarı Belediyespor Spor’u 8-0 yendi. Kol, maç sonrası play-off müsabakalarında yaptıkları transferler ile başarılı olacaklarını söyleyerek, "Ligin son haftalarında sonra gruplarda ilk iki sırayı malan takımlar play-off müsabakalarında karşı karşıya gelecek. Burada şampiyon olan takım Vitraspor BAL’dan direl düşmezse play-out maçı yapacak. Ben ve teknik ekibim ilk maçımızda zorlu Gölpazarı Belediyespor Spor karşısında 8-0’lık galibiyet aldık. Bizim şuan hedefimiz play-off müsabakaları. Burada şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Söğütspor 13’te 13 yaptı

Grup lideri Söğütspor ligin 13’üncü haftasında lendi evinde Kürespor’u konuk etti. Lider maçın 14 ve 36’ıncı dakikalarında Hasancan Katılmış’ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Maçın 50’inci dakikasında Ömer Faruk Güler ve 54’üncü dakikada Oğuz Çelik’in golleriyle durum 4-0’a geldi. Maçın 76’ıncı dakikasında Ömer Faruk Güler kendisini ikinci takımın 5’inci golüne imza attı. Maçın 81’inci dakikasında skoru belirleyen golü Mertcan Cebeci kaydetti. Bu galibiyet sonrası Söğütspor 13’te 13 yaparak puanını 39’a yükseltti. Gruptaki diğer müsabakada 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Karaköyspor’a 2-1 yenilirken, Cihangazispor ligden çekilen 1969 Başakspor karşısında 3-0 hükmen kazandı. Gruptaki puan durumu ise, Söğütspor 39, 1969 Bilecik Spor Kulübü 29, Kürespor 19, Karaköyspor ve Cihangazi 18 puanla, 1299 Bilecik Kulübü ve Gölpazarı Belediyespor 13’er puanla haftayı kapattı.

Pazaryerispor’a nazar değdi

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu’nda ise lider Pazaryerispor ligin 13’üncü haftasında deplasmanda Bilecik Gençlerbirliği Spor ile karşı karşıya geldi. İstasyon Sentetik Sahası’ndan oynan müsabaka 2-2 sonuçlandı. Gruptaki diğer müsabakalarda Gülübespor kendi evinde Osmaneli Gençlerbirliği Spor’u 3-2 yenerek, büyük bir başarıya imza attı. Osmaneli Spor kendi evinde İçköyspor 3-0 mağlup olurken, Akpınarspor ligden çekilen Vezirhanspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligde 33 puanla lider Pazaryespor’u 27’şer puanla Bilecik Gençlerbirliği Spor ile Osmaneli Spor takip etti. 21’er puanla Osmaneli Gençlerbirliği Spor ve Akpınarspor, 12 puanla İçköyspor ve 9 puanla Gülümbespor takip etti.