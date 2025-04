Kayseri amatör kulüplerinden 1966 Turanspor Kulübü, yollarını ayırdığı Sedat Kılınç’a teşekkür açıklaması yayımladı.

2018 yılından bugüne kadar 1966 Turanspor’a maddi ve manevi destek olan Sedat Kılınç ile yollar ayrıldı. 1966 Turanspor Kulüp Başkanı Murat Canıtez; sporun ve sporcunun yanında olan iş adamı Sedat Kılınç ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Gerek A takım kategorisinde gerek altyapı kategorisinde mücadele eden 1966 Turanspor, bundan sonraki süreçte kendi yağında kavrulmaya devam edecek. 1966 Turanspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; "2018 yılından bu yana 1966 Turanspor Kulübü’ne vermiş olduğunuz değerli destek ve katkılarınız için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Kulübümüzün gelişim sürecinde, başarıya giden yolda yanımızda olmanız bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Sizlerle geçirdiğimiz bu yıllar boyunca yalnızca bir sponsor değil, aynı zamanda kulübümüzün bir parçası, ailemizin bir ferdi oldunuz. Spora ve gençliğe olan inancınız, bizleri her zaman daha iyisini yapmaya teşvik etti. Yeni yolculuğunuzda size gönülden başarılar diliyor, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz. Kapımız ve kalbimiz size her zaman açık kalacaktır. İş hayatınızda başarılar diliyor; 1966 Turanspor Kulübü olarak, sizleri her zaman sevgi ve saygıyla anacağımızı da belirtmek isteriz" denildi.