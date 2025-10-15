Kastamonu Üniversitesi tarafından akademik iş birliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, 19 farklı ülkeden gelen 35 katılımcıyı buluşturdu.

Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından uluslararası akademik iş birliğini ilerletmek amacıyla düzenlenen International Staff Week etkinliğinin açılışı, Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörü Dr. Kemal Başçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, fakülte dekanları, akademik personel, öğrenciler ve farklı ülkelerden gelen misafir akademisyenler katıldı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Erasmus+ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Kaya, öğrenci ve personel hareketliliği hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Gökhan Kaya, Erasmus programının yükseköğretim kurumları arasında bilgi, deneyim ve kültür paylaşımına önemli katkılar sağladığını belirterek, Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörü Dr. Kemal Başçı ise, Erasmus+ programının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına sunduğu fırsatlardan söz ederek, Kastamonu Üniversitesi’nin bu alandaki aktif katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış töreninin ardından gerçekleştirilen ülke tanıtım programında, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve öğrenciler, katılımcı ülkelerin açtıkları stantları gezerek temsil edilen üniversiteler hakkında bilgi aldı.

17 Ekim’e kadar devam edecek etkinliklere Türkiye, Güney Afrika, Mısır, Filipinler, Moldova, Jamaika, Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Etiyopya, Ukrayna, Kosova, Filistin, Nijerya, Gana, Arnavutluk, Nepal, Kenya, Endonezya ve Cezayir’den 35 kişi katıldı.

Etkinlik süresince eğitim alma ve ders verme hareketlilikleri gerçekleştirilecek, katılımcıların Türk ve Kastamonu kültürünü tanımalarına yönelik çeşitli kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlenecek. Bu kapsamda şehir turu ve kampüs turu organize edildi.

Şehir turu kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü, Kent Müzesi, Nasrullah Camii ve Meydanı ile Münire Medresesi ziyaret edilecek. Kampüs turunda ise MERLAB, Çocuk Kütüphanesi ve Ahşap Kültürünün Uygulama ve Araştırma Merkezi gezilecek.