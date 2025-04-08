Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu pastanede alışveriş yaptığı sırada yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ’bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 13 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.’nın Adana’da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şahsı yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İ.A., motosikletiyle geldiği bir pastanede alışveriş yaptığı sırada yakalandı.

İ.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.