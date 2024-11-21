İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyeler hakkında açılan soruşturmalara yönelik bin 701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verildiğini belirterek, soruşturma izni verilenlerin 59'unun AK Parti, 58'inin CHP, 21'inin MHP, 7'sinin İYİ Parti, 10'unun HDP üyeleriyle ilgili olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyonda yaşanan gerginliğe yönelik sorular üzerine, milletvekillerinin kendisini engellemeye çalışmasının Gazi Meclis'e yakışmadığını belirterek, 200 polisle içeri girildiği yönündeki iddialarında komisyonun gerçekleştiği alanın küçüklüğü nedeniyle imkansız olduğunu dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahisle ilgili projeli ve teknik takipli çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Bugüne kadar 9 bin 780 tutuklama gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, 9 bin 874 internet sayfasının erişime engellendiğini, 77 bin 979 sosyal medya hesabının kapatıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı 2025 yılı Bütçe Teklifimizi, Gazi Meclis’imizde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sayın milletvekillerimizin takdirlerine sunduk.İçişleri Bakanlığı ailesi olarak; 620 bini aşkın personelimiz, ülkemizin huzuru ve güvenliği için kara vatanda, mavi vatanda ve siber… pic.twitter.com/Os5iCmzav6— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 20, 2024

Bakan Yerlikaya, belediyeler hakkındaki soruşturma sayılarıyla ilgili de, bin 701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verildiğini belirterek, "Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir." dedi. "Şehir eminleri teröre yandaş olamaz" sözünün kendisine ait olduğunu anımsatan Bakan Yerlikaya, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Bin 408 belediyemiz var. Hepsi mahalli müşterek ihtiyaçları görmek için halkın oyuyla geldiler. Onlar da, biz de Ceza Kanunu'ndan kurtulamayız. Oraya ayağını bastın mı, dokunulmazlık süresi var, tamam bu ayrı ki burada bile dava açar bekletir. Ama konusu terörse ayrı kulvara giriyor. Şu anda savcının soruşturması ve kovuşturması olmayan bir sürü DEM'li belediye var. Biz hukuk devletiyiz. Burada Anayasa'nın 127. maddesini, Belediye Kanunu'nun 45, 46. maddesini okuyun." yanıtını verdi.

Bakan Yerlikaya'nın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bütçeleri kabul edildi.