Eğlence ve oyun sektörünün dünyadaki büyüklüğü 100 milyar dolar, ülkemizde de 2024 yılında Türkiye’de 1.5 milyar dolara yükseldi. 2024 yılının ilk yarısında sektöre yapılan yatırım ülkemizde 420 milyon dolara ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 5 holde, toplam 55 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek ATRAX Fuarı, katılımcılara binlerce ürün ve hizmetini sektör profesyonellerine tanıtma fırsatı sunacak.

Fuar, farklı ürün gruplarına göre şu şekilde düzenlenecek: Hall 5-6-7: Eğlence, park ve spor alanlarına yönelik ürün ve hizmetler; Hall 2 ve 4: Havuz, bahçe ve açık yaşam alanlarına yönelik çözümler sunacak.

'Mutlu Şehirler' misyonu doğrultusunda eğlence, aktivite alanları ve parkların şehirler, çocuklar, genel nüfus ve çevre için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan, “Sağlıklı bir toplum ve sosyalleşme için alan yaratma ve mutlu şehirler oluşturma konularına odaklanmaya devam ediyoruz. Bu misyon kapsamında 2025 fuar temasını “Sürdürülebilir bir hayata katkı” olarak belirleyerek, aslında toplumsal yaşamı iyileştirmek ile sürdürülebilirliğin iç içe ve tamamlayıcı unsurlar oluşunu ön plana çıkaracağız. Bu yılki fuarda, sektördeki profesyonellere sadece bir ürün sergisi değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir vizyon sunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir yaşam alanları yaratma, mutluluk ve refahı artıran tasarımlar konularında yoğunlaşacağız. Fuarda, eğlence sektörü için çevre dostu, uzun vadeli etkileri olan projeler ve tasarımlar ön plana çıkacak. Katılımcılar, sektördeki dönüşümü başlatacak bu yenilikçi projelerle tanışma fırsatı bulacak. Aynı zamanda, fuar, sektördeki en güncel yeniliklerin ve teknolojilerin sergileneceği bir platform olacak” açıklamasında bulundu.

ATRAX, parklar, bahçeler, havuzlar, spor sahaları ve oyun alanları gibi bireysel ve toplumsal yaşam kalitesini artıran mekanlar tasarlayan sektörleri bir araya getirerek, sektördeki yenilikçi çözümleri ve yatırım fırsatlarını keşfetme imkânı sunuyor.