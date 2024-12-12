İstanbul’da, bu yıl 15.’Sİ düzenlenen “TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri”, açılış töreniyle başladı.

TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen "15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri”, İstanbul Zeytinburnu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Programa TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İrlandalı oyuncu Liam Cunningham ile sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla “Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın” temasıyla gerçekleşen etkinliğin açılış filmi olarak TRT İç Yapımlar imzalı “Gazze’yi Görüyorum” belgeseli gösterildi.tkinliğe katıldı.

Gecenin açılışında Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade ve Türk devletlerini temsilen bir araya gelen yedi kadın müzisyenden oluşan “7 Güzel” isimli müzik topluluğu sahne aldı. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri etkinliğinin 4 günlük takvimi boyunca alanında usta isimlerle söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleşeceği öğrenildi. Jüri üyeleri ile etkinlikte yer alacak isimler arasında; İrlandalı aktör Liam Cunningham, Tokyo Docs’un kurucu üyelerinden Ken-ichi Imamura, yönetmen Semih Kaplanoğlu, Filistinli yönetmenler Vin Arfuso ve Mohamed Jabaly, Derviş Zaim, Ensar Altay ve İran sinemasının önemli yönetmenlerinden Yaser Talebi gibi alanında uzman isimler yer aldığı aktarıldı. Festivalde yarışan belgeseller ve özel seçki belgesellerin etkinlik boyunca Fişekhane’de halka açık ve ücretsiz olarak izlenebileceği öğrenilirken 15 Aralık’ta düzenlenecek ödül töreninde “TRT 60. Yıl Özel Ödülleri” de dahil toplam 15 ödülün sahipleriyle buluşacağı aktarıldı.

Belgesel ödüllerin 2009 yılında ulusal çapta başlayan ve bugünlerde uluslararası üne kavuştuğunu belirterek açılış konuşmasına başlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “İlk aşamada ulusal düzeyde başlayan bu yolculuk, 2010 yılı itibarıyla uluslararası bir boyut kazandı. Dünyanın en saygın belgeselcilerini ülkemizde buluşturan, hem amatör hem de profesyonel belgeselcileri destekleyerek sektöre nefes olan festivalimiz, büyük bir ilgi görerek zaman içerisinde gelenekselleşti ve bir belgesel şenliğine dönüştü. İşte bu şenliğin bu yılki mottosunu, ’Ne Kadar Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın’ olarak belirledik. Çünkü biliyoruz ki, artık dünyanın belli bir coğrafyasında yaşanan olayların etkisi sadece o coğrafyayla sınırlı kalmıyor. Bu gelişmeler, aslında tüm insanlığın geleceğini etkiliyor. Bu yılki mottomuz, tam da bu gerçeğin bir ifadesidir. Festivalimize bu yıl, 100 farklı ülkeden tam bin 651 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasında, dünyanın en prestijli yönetmenlerinin filmleri de yer alıyor. Bu sayının, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin 15 yıllık tarihinde bir rekor olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu rekor sayı, Festivalimizin 15 yılda kat ettiği mesafenin ve bugün uluslararası düzeyde gördüğü büyük teveccühün açık bir nişanesidir. Bugün başlayıp 4 gün devam edecek TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri etkinlik haftası boyunca, birbirinden kıymetli yapımların arasından seçilen finalist filmlerin gösterimini gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra, yarışmamıza başvuran belgeseller arasından özel bir festival seçkisini izleyiciyle buluşturacağız. Temamız doğrultusunda hazırladığımız fotoğraf sergisini ziyaretçilerimizin ilgisine sunacağız. Dünyanın dört bir yanından belgesel dünyasının duayen isimlerinin katılımıyla, belgeselciliğin bugününe ve yarınına ışık tutacak paneller düzenleyeceğiz. Ayrıca, film gösterimleri sonrası yönetmen söyleşileri ve atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz. 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin jürisi ise, her biri kendi alanında bir marka olan çok kıymetli isimlerden oluşuyor. İşte bu kıymetli ustaların hassas terazilerinde tartılan eserleri, 15 Aralık tarihinde gerçekleştireceğimiz Ödül Töreni programımızda açıklayacağız. “TRT 60. Yıl Özel Ödülleri” dâhil toplam 15 ödülü sahipleriyle buluşturacağız. Verimli ve hafızalarımızda iz bırakacak bir 4 gün geçireceğimize canı gönülden inanıyorum” dedi.

“Vicdanları sızlatan bu ikiyüzlülük karşısında, hakikatleri anlatma sorumluluğunu TRT olarak bizler üstleniyoruz”

Belgesellerin küresel meseleler üzerindeki etkisine dikkat çeken Sobacı, “Belgeselleri özel kılan başlıca hususlardan biri; küresel meselelerin çözümüne ışık tutabilmeleri ve dünyada yaşanan kriz ve adaletsizlikleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyabilmelidir. Uzunca bir süredir savaşlar, zorunlu göçler, yoksulluk, yoksunluk, açlık ve daha nice krizin pençesinde kıvranan dünya, bir yılı aşkın süredir bildiğiniz tüm krizlerden daha yakıcı bir kriz ve adaletsizlikle sınanmaktadır. Evet, tam 432 gündür Gazze’den arşı titreten bir feryat yükseliyor. Ancak, Batılı ülkeler ve onların güdümündeki medya kuruluşları, arsızca bu feryada kulaklarını tıkıyor. Dünyaya nizam verme isteğiyle, “insan hakları” başta olmak üzere bir takım kavramları kendi çıkarları için kullananların ve her türlü değeri araçsallaştıranların soykırım karşısında nasıl riyakârlık batağına saplandığını bir kez daha ibretle izliyoruz. Vicdanları sızlatan bu ikiyüzlülük karşısında, hakikatleri anlatma sorumluluğunu TRT olarak bizler üstleniyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sergilediği onurlu duruşla tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet dersi verirken; Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler de, Filistinlilerin feryadının dünyanın yedi kıtasında yankı bulması için gayret gösteriyoruz. Bu gayretimizin bir yansıması olarak, 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri takviminde de Gazze’ye özel başlıklar oluşturduk. Filistinli ünlü yönetmen Rashid Mashawari’nin yapımcılığını üstlendiği, Gazze’deki 22 yönetmenin sahada çektiği 22 kısa filmden oluşan “Sıfır Noktasından” belgeseline, festivalimizin özel seçkisinde yer verdik. Filistin’in 97. Akademi Ödüllerindeki Oscar adayı olan bu belgesel, Türkiye prömiyerini bugün 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri kapsamında gerçekleştirmiş oldu. Zira Suriye’de bugün yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki, zulümle abat olanın ahiri berbat olur. Ben bu düşüncelerle, festivalimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin, dünyadaki belgesel ikliminin zenginleşmesine katkı sunması temennisiyle, kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.