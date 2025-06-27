Eker Süt Ürünleri tarafından 2014 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Eker I Run; sporu, sosyal sorumluluğu ve eğlenceyi buluşturan bütünsel bir koşu festivali deneyimi sunuyor. Her yaştan ve seviyeden katılımcıya açık olan etkinlik, binlerce koşucuyu iyi yaşam için bir araya getiriyor.BURSA (İGFA) - Her yıl 42K ve 15K kategorilerinde birinci olan sporculara uluslararası arenalara katılma fırsatı sunan Eker I Run, bu geleneğini sürdürüyor. Bu yılın büyük ödülü, Almanya'nın en büyük ve en hızlı bahar maratonlarından biri olarak kabul edilen 40. Haspa Marathon Hamburg'a katılım hakkı olarak belirlendi.

26 Nisan 2026'da büyük bir coşkuyla düzenlenecek olan Haspa Marathon Hamburg’ta, Eker I Run şampiyonları da mücadele ederek Türkiye’yi temsil edecek.

12. Eker I Run kapsamında; 42K Maraton, Bayrak Yarışı, 15K ve 5K parkurlarının yanı sıra, çocuklara yönelik Minik Adımlar Koşuları da düzenlenecek. Her yaştan katılımcıya açık ve erişilebilir bir spor ortamı yaratmayı amaçlayan 12. Eker I Run, geleceğin koşucularına ilham vermeyi hedefliyor.

Bu heyecan dolu koşu festivalinin bir parçası olmak isteyenler için 12. Eker I Run kayıtları devam ediyor.