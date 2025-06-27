Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın helikopterden görüntülendi. Ekipler, yangını söndürebilmek için havadan ve karadan seferber oldu.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangının ormanlık alanda yayılması üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Öte yandan, çıkan yangın helikopterden de görüntülendi.