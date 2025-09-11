Sakarya Büyükşehir Belediyesi, milli heyecanı dev ekrana taşıyor. 12 Eylül Cuma günü saat 21.00’da oynanacak Türkiye-Yunanistan Eurobasket 2025 Yarı Final mücadelesi Millet Bahçesi’ne kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.SAKARYA (İGFA) - Eurobasket 2025’te Yarı Finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızın, 12 Eylül Cuma günü saat 21.00’da Yunanistan ile oynayacağı kritik mücadele Millet Bahçesi’nde kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Eurobasket 2025’te bizleri gururlandıran A Milli Basketbol takımımızı gönülden destekliyoruz. Hemşerilerimizle birlikte milli heyecanı yaşamak için Millet Bahçesi’ne dev ekran kuruyoruz. Milli heyecana ortak olmak isteyen herkesi Millet Bahçesi’ne davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl Play-Off başarısı elde eden ve bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kuran Büyükşehir Basketbol Takımı'nın tanıtım töreni, dev maç öncesinde gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de başlayacak törende, Sakarya'nın dev adamları sporseverlerle buluşacak.