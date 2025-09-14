EuroBasket’te tarihi bir başarıya imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımı, finalde Almanya ile karşı karşıya geliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, bu büyük heyecanı binlerce sporseverle birlikte yaşamak için Büyükpark’ta dev ekran kuruyor.

EuroBasket’te tarihi bir başarıya imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bornova Belediyesi, bu büyük heyecanı binlerce sporseverle birlikte yaşamak için dev ekran kuruyor.

Final maçı, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Büyükpark’ta yayınlanacak. Bornovalılar, milli takımın final coşkusunu dev ekranda, hep birlikte omuz omuza yaşayacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm sporseverleri Büyükpark’a davet ederek şunları söyledi: “12 Dev Adam’ın final başarısı hepimizi gururlandırdı. Sporun birleştirici ruhunu Bornova’da hep birlikte yaşayacağız. Büyükpark’ta kuracağımız dev ekranda, milli takımımızı desteklemek için yan yana olacağız. Herkes sandalyelerini alıp gelsin, bu tarihi coşkuyu hep birlikte paylaşalım.”

Bornova Belediyesi’nin çağrısıyla, Büyükpark 14 Eylül akşamı dev bir açık hava arenasına dönüşecek.