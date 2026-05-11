Çorum'da hayatını kaybeden 102 yaşındaki Dr. Rıfat Patır, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çorum'da uzun yıllar doktorluk yapan Dr. Rıfat Patır hayatını kaybetti. 4 Ağustos 1924 tarihinde dünyaya gelen Patır, 1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Patır, uzun yıllar memleketinde görev yaptı. Bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 çocuk babası Patır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Patır'ın cenazesi, Akşemseddin Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.