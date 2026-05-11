Çorum'da 'seç-al' uygulamasına hareket ederek vatandaşın tezgahtaki ürünleri seçmesine izin vermeyen pazarcı esnafına tezgah kapatma kapatma cezası verildi.

Çorum Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların haklarını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazartesi Pazarı'nda yapılan denetimlerde, Çorum Belediyesi tarafından 5 Ocak tarihinde uygulanmaya başlanan 'seç-al' uygulamasına aykırı hareket ettiği tespit edilen bir sebze-meyve tezgahına süreli kapatma cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Denetim sırasında pazarcı esnafının, 'Seçmezsen 100 lira, seçersen 150 lira' şeklindeki ifadeleri zabıta kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Yapılan incelemelerde ürün seçiminde kısıtlayıcı tutum sergilendiği belirlenirken, bu uygulamanın Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren 'seç-al' sistemine aykırı olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine ilgili tezgaha, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında süreli olarak faaliyetten men cezası verildi. Tezgahın önüne ise, 'bu tezgah, 'seç-al' uygulamasına aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten men edilmiştir' yazılı afiş asıldı.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, uygulamaya aykırı davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtilerek, ihlalin tekrar etmesi halinde ilgili tezgâh hakkında tahsis iptali uygulanacağı ifade edildi.