Türk güreşinin efsane isimleri ve Mahmut Atalay ve Tevfik Kış anısına düzenlenen güreş müsabakaları, yoğun ilgi gördü.

Olimpiyat şampiyonluklarıyla Türk güreşinin efsane isimlerinden olan Mahmut Atalay ve Tevfik Kış anısına Çorum'da güreş müsabakaları düzenlendi. Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsbakalara AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Programın onur konukları arasında Mahmut Atalay'ın kızı Prof. Dr. Müberra Atalay ile Tevfik Kış'ın oğlu Timür Kış yer aldı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.