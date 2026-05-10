Çorum'da 8 yıldır, çalıştığı restoranda motokuryelik yapan 52 yaşındaki Sibel Üzgün, hem motosikletle yemek taşıyarak aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de çocuklarına bakıyor.

Çorum'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sibel Üzgün, 2018 yılında başladığı motokuryelik mesleğini aşkla yapıyor. 8 yıl önce kendi işyerini işletirken motokuryelere kızarak motosiklet kullanmayı öğrenen 52 yaşındaki Üzgün, daha sonra restoranlarda çalışarak motokuryelik yapmaya başladı. Bir yandan 2 çocuğuyla ilgilenen Üzgün, bir yandan da yağmur, kış demeden işini aşkla yapıyor. Çorum'da ilk kadın motokurye olduğunu dile getiren Üzgün, çocuklarına faydalı olabilmek için çalışmaya devam ettiğini ve işini çok sevdiğini ifade etti.

Üzgün'e çalıştığı iş yerinde patronuyla birlikte sürpriz yapan çocukları, çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı.

'Çorum'da kadın olarak ilk kuryeyim'

Motosiklet kullanmayı çok sevdiğini dile getiren Sibel Üzgün, 'Bir kızım ve bir oğlum var. 2018 yılından beri kuryelik yapıyorum. Kendi dükkanımda kuryelere sinirlendim. Motosikleti öğrenmeye karar verdim ve sürmeye başladım. Ondan sonra da 'kendi işimi kendim yapmak istiyorum' dedim. Kuryeler vaktinde gelmiyorlardı. Ben de kendi işimi kendim yapmaya başladım. Adreslerin hepsini öğrendim. Şu an bir sıkıntım yok. İşimi çok severek yapıyorum. Çorum'da kadın olarak ilk kuryeyim. Benden sonra bu işi yapmak için uğraşanlar oldu ama yapamadılar. Başlayanların çoğu bıraktılar. Ama ben hiçbir zaman bırakmadım. Çünkü motosiklet kullanmayı çok seviyorum, işimi seviyorum. İnsanlarla uğraşmak biraz zor. Mutlu olan da var, mutlu olmayan da var. Ama ben elimden geldiğince bütün müşterilerimize iyi davranmaya çalışıyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyorum' dedi.

'Çocuklarıma faydalı olmak için uğraşıyorum'

Kuryelik yaparak geçimini sağlayan ve evlatlarına destek çıkan Üzgün, 'Anne olmak çok güzel bir duygu. İsterim ki herkes bu duyguyu yaşasın. Hem anne olmak hem de çalışan bir kadın olmak gerçekten çok zor. Ama elimden geleni yaparak çocuklarıma faydalı olmak için uğraşıyorum. Kazandığım paralarla onları mutlu etmek için uğraşıyorum. Bir kadın için, bir anne için çalışmak çok güzel bir duygu. İsterim ki bütün anneler çalışıp çocuklarına ellerinden geldiğince yardımcı olabilsinler. Ben mutluyum. Çocuklarımı da mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Annelik her kadına yakışır. Bana da yakıştığını düşünüyorum. Bütün annelerin ya da anne adayı olanların anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Dilerim her zaman bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu unutmazlar. Anneliklerini güzel bir şekilde yerine getirirler' diye konuştu.

'Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz'

Üzgün'ün patronu Burak Karaca ise kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, 'Sibel Hanım da bunlardan bir tanesi. Kuryelerimizden Sibel Hanım bize çok fayda sağlıyor. Uzun yıllardır bizimle beraber çalışıyor. Sibel hanıma ve bütün annelerimize teşekkür ediyoruz. Onların ellerinin her zaman bizim üzerimizde olmasını isteriz. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz' ifadelerine yer verdi.

Sibel Üzgün'e çalıştığı iş yerine gelerek sürpriz yapan çocukları Furkan Taha Üzgün ile Selya Üzgün kardeşler ise annelerinin çok cefakar olduğunu ve kendisini çok sevdiklerini ifade etti.