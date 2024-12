Bursa’da yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde bulunan ağaçlar, ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kesilerek yerine yeni fidanlar dikildi. Alınmayan önlemden dolayı kesim sırasında bir ağaç 140 sporcunun antrenman yaptığı halı sahanın içerisine düştü. Ağaçların kesiminde bir usulsüzlük olmadığını söyleyen mahalleli, yeni dikilen fidanlar büyümeden diğer ağaçların kesilmemesi gerektiğini söyledi.

Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde iddiaya göre, yaklaşık 100 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar 22 Aralık Pazar günü kesilmeye başlandı. Ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kesilen ağaçların yerine yeni fidanlar dikildi. Kesim sırasında alınmayan önlemlerden dolayı bir ağaç, Çağlayan Spor Kulübü’nün 140 sporcusunun antrenman yaptığı sahaya düştü. Ağacın düştüğü sırada sahada kimsenin olmaması muhtemel yaralanma ya da can kaybını önledi. Ağaç kesiminde usulsüzlük olmadığını söyleyen mahalle sakinleri, kesimin kademeli olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Önlem alınmadan kesim yapıldığını savunan Çağlayan Spor Kulübü Başkanı Yalçın Yaşbey, "22 Aralık günü, ihale ile alınan karar gereği kesime başlandı. Kesim sırasında da futbol sahamıza zarar verildi. Bir önlem almadan kesim yaptılar. Biz bu zararın karşılanmasını ve köyümüzde yapılan kesimin durdurulmasını talep ediyoruz. Bursa yeşil olarak biliniyor ama yeşil alanımız kalmadı. Evet usule uygun kesiliyor. İhale yapılmış, ihaleyi alan firma kesiyor ama en azından bu yaşam kaynağımızın da yok olmaması gerekiyor. Artık iklim krizi var. Doğa diye bir şey kalmadı. Tarım alanları da talan edilmeye başlandı. Bunun önüne geçmek için de bu kesimlerin durdurulup ya da kademeli olarak bir kısmı kesilip, bir kısmı yetiştirilerek yapılabilirse daha sağlıklı olur. Yoksa yeni yetişen nesiller bu ormanları görmez” şeklinde konuştu.

Sahaya verilen zararı yenilemenin maliyetinin 10-15 milyon olduğunu söyleyen Yaşbey, “Çağlayan Spor Kulübü olarak şu an antrenmanlarımızı Hürriyet sahasında yapıyoruz. Kendi sahamızı kullanamıyoruz. Bu mağduriyetin yaşanması bizi zorluyor. 140 tane sporcumuz var ve bunları çalıştırabilecek bir sahamız yok. Hızlı bir şekilde bu eksiklerin giderilmesini istiyoruz. Kesim sırasında sahaya çam ağacı düştü. Problem sahanın içine düşmesi değil. İnsanlara zarar gelebilirdi. Sahaya düşen ağacı taşımak için saha halısının üstünde kestiler. Ağaç talaşı halının içinde kaldı. Şu an burayı yenilemek istesek 10-15 milyon tutuyor. Bu tutarı da devlet bütçesiyle şu an karşılamak imkansız. Bu mağduriyetin Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı tarafından bir an önce giderilip tekrar kullanıma kazandırılmasını bekliyoruz” dedi.

"5 sene önce ekilen ormanlar hala daha büyümedi"

Yanlış planlama yapıldığını söyleyen Çağlayan Mahallesi sakini Gürkan Akşit, “Ne yazık ki yasal bir süreç işliyor. 3 gün önce kesimlere başladılar. Yenileme adı altında geliyorlar fakat 5 sene önce ekilen ormanlar hala daha büyümedi. Oradaki ağaçlar büyüdükten sonra burası kesilsin. Bu süreç doğru işlemiyor. Ormanlar mahvoluyor. Bu hatadan dönülmesi gerekiyor. Yanlış bir planlama yapılıyor. Köyümüzün tek oksijen kaynağı sadece burası kaldı ve ne yazık ki burayı da kesiyorlar. Tahmini 100 dönüme yakın bir kesim alanı var. Yaşını doldurmuş ağaçlar adı altında kesim yapılıyor. Bunun küçüğü de büyüğü de var. Buralar bizim ailemiz, büyüklerimiz, çocuklarımızla geldiğimiz piknik yerleri” diye konuştu.