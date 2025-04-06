TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı 23 Elazığ FK’yı 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Murat Kasap, Kerem Kalkan, Erdem Tanış
Bursaspor: Anıl Atağ, Furkan Sakı, Furkan Emre Ünver (Muhammet Demir dk. 71), Taha Can Velioğlu, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak, İlhan Depe (Tahir Babaoğlu dk. 79), Sedat Cengiz, Muhammet Zeki Dursun (Furkan Özyapı dk. 71), Berkan Mahmut Keskin (Ahmet İlhan Özek dk. 46), Mücahit Can Akçay (Hamza Gür dk. 61)
23 Elazığ FK: Abulmelik Talha Bayram, Anıl Çıracı, Batuhan Beştaş, Sezer Kahraman, Hüseyin Akın Aydın (Ahmet Yağız Gençtürk dk. 81), Haktan Yüce (Oğuzhan Turan dk. 73), Boran, Tütünci, Abdullah Yıldızer (Selahattin Yıldırım dk. 62), Muhammed Mert Dursun (Recep Yurdakul dk. 62), Eren Taştan, Burak Kaan Sezgin (Mustafa Ocak dk. 73)
Goller: Sedat Cengiz (dk. 12), Muhammet Demir (dk. 78 ve dk. 84), Furkan Sakı (dk. 90 k.k.) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek, Furkan Özyapı (Bursaspor), Abdullah Yıldızer (23 Elazığ FK)