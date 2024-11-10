Van’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yılı nedeniyle valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Daha sonra saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Valilik önündeki çelenk sunma töreninin ardından anma programı devlet tiyatrosu salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı sinevizyon izletildi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oratoryosu ve Atatürk şiirinin bir öğrenci tarafından okunmasının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinin konseriyle program devam etti.

Programda, Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı tarafından ödülleri verildi.

Burada konuşan Vali Balcı, “İstiklal Savaşı’nın Başkomutanı, devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere en değerli varlıkları olan canlarını vatan için veren şehitlerimizi minnet, şükranla ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

Fotoğraf çekimiyle son bulan programa; il protokolü, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.