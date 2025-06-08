Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Aşağı TOKİ mevkiinde meydana geldi. İki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan A.Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralının tedavileri devam ediyor.