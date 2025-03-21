Kocaeli’nin Derince ve Dilovası ilçesinde 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 420 bin TL olan 934 elektronik sigara ve 828 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün Dilovası ve Derince’de 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 420 bin TL olan 934 elektronik sigara ve 828 paket kaçak sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA