Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, okul idaresinin desteğiyle ‘Müzik Sınıfı’ oluşturdu. Öğrenciler tarafından boyanan sınıf duvarları, müzik kulübü faaliyetlerine ve teneffüs saatlerine renk katacak.

Okul yönetiminin desteği ve müzik kulübü öğretmenlerinin rehberliğinde başlatılan çalışma kapsamında öğrenciler, boş zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri bir müzik atölyesine kavuştu. Hem bireysel hem de grup halinde kullanılabilecek olan müzik sınıfı, öğrencilerin iş birliği ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Sınıfın duvar tasarımları, tamamen müzik kulübü öğrencileri tarafından hazırlandı. Çeşitli müzik notaları, ritim figürleri ve enstrüman görselleri öğrencilerin el emeğiyle sınıf duvarlarına resmedildi. Ayrıca müzik temalı boyanan tefler de öğrenciler tarafından hazırlanarak sınıfta yerini aldı.

Öğrencilerin müzikle ilgili etkinlikler gerçekleştirilmesine imkân sağlanacak

Müzik odasına darbuka, gitar, tef gibi enstrümanlar da okul öğretmenleri tarafından temin edildi. Sınıf, çeşitli ritim araçları ve enstrümanlarla donatılarak öğrencilerin müzikle ilgili etkinlikler gerçekleştirmesine imkân tanıyacak şekilde hazırlandı.

Müzik Sınıfı, yalnızca müzik kulübü üyelerinin değil, müzikle ilgilenen tüm öğrencilerin teneffüs aralarında veya boş zamanlarında kullanımına açık olacak. Atölye sayesinde öğrenciler, sosyal becerilerini artırma, birlikte hareket etme ve ortak üretim yapma alışkanlıkları kazanacak.

Okul idaresi, benzer sosyal ve sanatsal faaliyetlerin önümüzdeki dönemlerde de sürdürüleceğini bildirdi.