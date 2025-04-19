Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve aparatları ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 11 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 2 gram esrar, belgesiz bir adet kurusıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yürütülen işlemler kapsamında 14 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. S.D. ve U.D. isimli iki şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.