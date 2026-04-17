Zonguldak'ta tabipler, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada sağlıkta şiddete tepki göstererek görev başında hayatını kaybeden hekimleri andı.

Zonguldak Tabip Odası Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Zeynep Eskici, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez boyutlara ulaştığını söyledi.

Eskici, Dr. Ersin Arslan başta olmak üzere Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Kamil Furtun, Dr. Fikret Hacıosman ve Dr. Ekrem Karakaya'yı saygıyla andıklarını belirterek, sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını unutmadıklarını ifade etti.

Açıklamada ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırılara da değinilerek, şiddetin toplumun her alanında önlenmesi gerektiği vurgulandı. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için taziye dilekleri iletildi.

Sağlık çalışanlarına yönelik mobbing, tehdit ve fiziksel saldırıların arttığını dile getiren Eskici, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu kaydetti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre, hekimlerin yüzde 59,3'ünün şiddete uğradığını, yüzde 57,7'sinin psikolojik şiddet yaşadığını, yüzde 21,7'sinin fiziksel şiddete maruz kaldığını aktaran Eskici, hekimlerin yüzde 88,5'inin şiddet konusunda endişeli olduğunu ve yüzde 91,4'ünün yasal düzenlemeleri yetersiz bulduğunu belirtti.

Eskici, sağlık sisteminde performans uygulamasının kaldırılması, güvenli çalışma ortamı oluşturulması, yeterli personel istihdamı sağlanması ve şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Basın açıklamasına Zonguldak Tabip Odası Başkanı Şenol Yavuz, yönetim kurulu üyeleri ve hastanede görev yapan doktorlar katıldı.