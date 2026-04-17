Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde Mart ayında ilk el konut satışı 35 bin 725, ikinci el konut satışı ise 77 bin 642 olarak kayıtlara geçti.

Batı Karadeniz illerinden Zonguldak'ta Mart ayında toplam 469 konut satılırken, aynı dönemde 35 iş yeri satışı da gerçekleşti.

Öte yandan Karabük'te Mart ayında 287 konut ve 37 iş yeri satılırken, Bartın'da ise 147 konut ve 14 iş yeri satışı yapıldı.