AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Genel Meclisi seçim sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, hukuki sürece vurgu yaparak yaşanan görüntülerin üzücü olduğunu belirtti.

Yerel basında yer alan görüntüleri takip ettiğini belirten Çolakoğlu, yaşanan gerginliğin kendilerini üzdüğünü dile getirerek, 'Gördüğümüz görüntüler bizleri üzdü. Bu durumun Zonguldak'a yakışmadığını açıkça söyleyebilirim' dedi.

Seçim sürecine ilişkin itirazların hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, 'Yapılan bir seçim var. Bu seçimle ilgili itiraz edilecekse bunun yolu bellidir. Hukuk çerçevesinde yapılmalıdır' ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarında yaşanan gerginliklere de değinen Çolakoğlu, 'Devletin salonunu işgal etmek, kapıları kapatmak gibi davranışlar doğru değildir' şeklinde konuştu.

Siyasi söylemlerin yapıcı olması gerektiğini belirten Çolakoğlu, 'Şova dönük, belirli kitlelere mesaj vermeye yönelik eylemler Zonguldak'a fayda sağlamaz. Bu tür yaklaşımlar uzun vadede kimseye katkı sunmaz' dedi.

Zonguldak'ta birlik ve istişare kültürünün korunmasının önemine dikkat çeken Çolakoğlu, milletvekillerinin söylemlerinde daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Valilik makamının görevini kanunlar çerçevesinde yürüttüğünü belirten Çolakoğlu, devlet yönetiminde kuralların esas alınması gerektiğini vurguladı.

Şehirde huzurun korunmasının önemine değinen Çolakoğlu, 'Karşılıklı anlayış ve istişare kültürünü kaybetmemeliyiz. Aksi halde şehirde huzur zarar görür' ifadelerini kullandı.